"Красные дьяволы" заинтересованы в подписании защитника Барселоны.
ЖАН-КЛЕР ТОДИБО, ФОТО GETTY IMAGES
20 декабря 2019, 09:27
Манчестер Юнайтед желает приобрести защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо, сообщает Sport.es.
Однако манкунианцам придется выложить за него 20 миллионов евро и выдержать конкуренцию Милана, который уже давно ведет переговоры по переходу француза и даже получил его согласие.
Жан-Клер Тодибо провел три матча в футболке "сине-гранатовых" в этом сезоне: два — в Ла Лиге и один - в Лиге чемпионов.
Отметим, что французом интересуется еще один представитель Серии А — Ювентус.