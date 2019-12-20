Испания

"Красные дьяволы" заинтересованы в подписании защитника Барселоны.

Манчестер Юнайтед желает приобрести защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо, сообщает Sport.es.

Однако манкунианцам придется выложить за него 20 миллионов евро и выдержать конкуренцию Милана, который уже давно ведет переговоры по переходу француза и даже получил его согласие.

Жан-Клер Тодибо провел три матча в футболке "сине-гранатовых" в этом сезоне: два — в Ла Лиге и один - в Лиге чемпионов.

Отметим, что французом интересуется еще один представитель Серии А — Ювентус.