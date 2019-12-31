Франция

Испанский специалист сменил Леонардо Жардима на посту главного тренера Монако.

Роберт Морено официально представлен в качестве нового главного тренера Монако. 42-летний специалист сменил на этой должности Леонардо Жардима, которого в очередной раз отправили в отставку.

"Для меня большая честь быть главным тренером Монако и иметь возможность попробовать свои силы в Лиге 1. Я хотел бы поблагодарить руководителей клуба за доверие, которое они проявили ко мне с самого начала".

"Я благодарю президента Дмитрия Рыболовлева и вице-президента Олега Петрова. Я приложу все усилия, чтобы помочь Монако и заставить болельщиков гордиться своим клубом. Говорить по-французски — это вопрос уважения, и это также очень важно для общения с моими игроками".

"Я постараюсь выучить французский как можно быстрее. Извините, но сегодня я предпочитаю говорить по-испански, чтобы я мог передать то, что я действительно думаю", — приводит слова Роберта Морено официальный сайт Монако.

Напомним, что последним место работы Морено была сборная Испании, с которой он квалифицировался на Евро-2020, но затем уступил пост Луису Энрике.

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