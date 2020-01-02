Франция

Форвард Лиона Мусса Дембеле останется в нынешней команде.

Футбольный клуб Лион оказался в курсе информации, что интерес к нападающему Мусса Дембеле проявляют европейские ТОП-клубы.

В частности, в четверг появилась информация об интересе со стороны Челси. Лондонский клуб якобы предложил 40 миллионов евро.

Тем не менее, на официальном сайте Лион объявил, что не намерен продавать Дембеле и хочет сохранить его также грядущим летом.

В текущем сезоне Дембеле провел 18 матчей в Лиге 1: на его счету 10 голов.

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