Франция

Экс-защитник Гента Дилан Бронн продолжит карьеру во Франции.

Метц и Гент оформили трансфер защитника Дилана Махмуда Бронна — сообщил официальный сайт клуба из Лотарингии.

Контракт с одним из аутсайдеров Лиги 1 Бронн подписал до июня 2024 года. В Метце Дилан будет выступать под №2.

Бронн родился в Каннах и закончил академию местного клуба, где и начал карьеру (42 матча, 4 гола). Также 24-летний защитник выступал за Ньор (35, 2), Гент (70, 10) и национальную сборную Туниса (20, 1).

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