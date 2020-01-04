Франция

Натаэль Жулан не справился с управлением автомобиля и попал в аварию.

Официальный сайт Генгама сообщает, что 23-летний форвард первой команды клуба погиб, попав в серьезное ДТП.

Футболист разбился, возвращаясь с тренировки.

"Мы в трауре. Клуб был глубоко опечален, узнав сегодня во второй половине дня о несчастном случае с Натаэлем Жуланом. В этот трагический день все члены клуба выражают свои соболезнования семье Натаэля", — гласит официальное заявление клуба.

Жулан провел в нынешнем сезоне два матча в составе Генгама.

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