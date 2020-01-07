Франция

Бразилец раздумывает над продлением соглашения с парижанами.

Неймар рассматривает возможность подписания нового контракта с ПСЖ, сообщает издание Le Parisien.

Бразилец некоторое время хотел покинуть парижский клуб, но теперь готов продлить соглашение. Ожидается, что в ближайшее время стороны встретятся, чтобы обсудить условия сотрудничества.

Действующий контракт Неймара с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 12 поединков в футболке "красно-синих", отличившись девятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать Неймара следующим летом.

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