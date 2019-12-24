"Сине-гранатовые" не теряют надежд вернуть бразильца.
НЕЙМАР, ФОТО GETTY IMAGES
24 декабря 2019, 22:59
Барселона готовит новое предложение по Неймару в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Goal.
Руководство "сине-гранатовых" осталось довольно уровнем игры бразильца после возвращения после травмы. Источник утверждает, что Барселона готова сделать Неймара целью №1.
В текущем сезоне Неймар провел 12 матчей за Пари Сен-Жермен, забив девять голов и сделав шесть результативных передач.
Напомним, что Барселона собирается выручить деньги на Неймара с продажи Филиппе Коутиньо.
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