Испания

"Сине-гранатовые" не теряют надежд вернуть бразильца.

Барселона готовит новое предложение по Неймару в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Goal.

Руководство "сине-гранатовых" осталось довольно уровнем игры бразильца после возвращения после травмы. Источник утверждает, что Барселона готова сделать Неймара целью №1.

В текущем сезоне Неймар провел 12 матчей за Пари Сен-Жермен, забив девять голов и сделав шесть результативных передач.

Напомним, что Барселона собирается выручить деньги на Неймара с продажи Филиппе Коутиньо.

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