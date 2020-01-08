Франция

Нападающий Пари Сен-Жермен определил когорту лучших игроков линии обороны.

Неймар рассказал о лучших защитниках, с которыми встречался в своей карьере. Бразилец, в первую очередь, выделил Серхио Рамоса, против Реала которого ему пришлось сыграть много матчей.

"Лучший защитник на мой взгляд? Я всегда говорю о Серхио Рамосе. Он лучший из тех, против кого я играл. А из тех, с кем выступал в одной команде, могу выделить Жерара Пике, Тиаго Силву и Маркиньоса", приводит слова Неймара Marca.

Ранее бразилец рассказал о довольно амбициозных планах на сезоне — Неймар собирается выиграть в финал Лиги чемпионов и Кубка Америки.