Франция

Нападающий Пари Сен-Жермен имеет серьезные амбиции.

Неймар рассказал про свои планы на 2020-й год. Бразилец хочет наконец-то преуспеть с ПСЖ в самом престижном клубном турнире.

"Я ожидаю, что мне удастся выиграть все трофеи с ПСЖ и сборной Бразилии. Хочу попасть в финал Лиги чемпионов, кубка Америки, мне нужны новые вызовы.

Может ли ПСЖ выиграть Лигу чемпионов? Да. Состав в этом сезоне самый сильный и опытный за то время, что я в клубе. Мы отчетливо понимаем уровень ПСЖ и надеемся, что попадем в финал Лиги чемпионов", — приводит слова Неймара Globoesporte.

Напомним, что по последним исследованиям CIES Неймар оказался ниже Тамми Абрахама в рейтинге самых дорогих игроков ТОП-5 лиг Европы.