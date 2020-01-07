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CIES опубликовал новый рейтинг стоимости игроков из пяти ведущих лиг Европы.

Международный центр спортивных исследований обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира среди ТОП-5 лиг Европы.

На вершине оказался нападающий Пари Сен-Жермен. CIES оценил француза в 265,2 миллиона евро. Следом идут Рахим Стерлинг, цена которого составила 223,7 миллиона евро, и Мохамед Салах с суммой 175,1 миллиона евро.

Лионель Месси, в свою очередь, расположился на восьмом месте, а Криштиану Роналду довольствуется лишь 49-й позицией. Аргентинец и португалец оцениваются в 125,5 и 80,3 миллионов евро соответственно.

Примечательно, что Криштиану Роналду обогнали Николо Барелла и Мэйсон Маунт. Неймара же оценили в сумму в размере 100,4 миллионов евро, что несколько меньше, чем у Тамми Абрахама (103,1).

Напомним, что Килиан Мбаппе также вошел в сборную года FIFA 2020.

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