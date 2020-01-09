Франция

Форвард не спешит ставить подпись под новым соглашением.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что пока что не намерен обсуждать с клубом новый контракт.

"В первую очередь, я готов играть в футбол, потому что сейчас только январь. Мы начинаем финальный забег, в котором мы можем бороться за трофеи. Я думаю, что сейчас не время обсуждать новый контракт".

"Клуб спокоен, безмятежен, все идут в одном направлении, поэтому говорить сейчас о аспектах футбола вне поля было бы несколько нереалистично", — цитирует Мбаппе Goal.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день Мбаппе остается самым дорогостоящим футболистом в мировом футболе.