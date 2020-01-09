Франция

Хавбек лестно высказался о своих партнерах по команде.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что за его команду выступает практически половина лучших футболистов в мире.

"Я думаю, что нам повезло, что у нас есть четыре игрока, которые входят в топ-10 в мире. Это невероятно. Именно поэтому тренер решил изменить систему и тактику, потому что сложно оставить одного из четырех на скамейке запасных"

"Икарди? Он знает, что если мят настигнет его, то он забьет. Это его главная особенность Мауро. Мы не думали, что он будет так хорош. Первые шесть месяцев всегда трудны, но его форма — это невероятно", — цитирует Верратти Goal.

Ранее нападающий парижан Килиан Мбаппе заявил, что на данный момент не намерен обсуждать с клубом новый контракт.