Франция

Полузащитник Ромы Стивен Нзонзи, выступающий в аренде за Галатасарай рассказал о планах на будущее.

Галатасарай намерен разорвать арендное соглашение с Ромой по поводу Стивена Нзонзи, но снова играть в Италии полузащитник не хочет — сообщает FootMercato.

Нзонзи в одной из программ на телеканале TF1 подтвердил, что Галатасарай наказал его за конфликт с партнером во время тренировки и добавил, что готов покинуть Турцию. В то же время он не в восторге от своего итальянского периода карьеры.

По словам Стивена, которым интересуются Сельта и несколько китайских клубов, наибольшее удовольствие он получал, когда играл в Англии и Испании. При этом он не исключил вариант возвращения во Францию, но добавил, что готов принять предложения только от Лиона или ПСЖ.

31-летний Нзонзи (14 матчей, 0 голов за национальную сборную Франции) выступал за Амьен (41 матч во всех турнирах, 1 гол), Блэкберн (96, 5), Сток Сити (120, 7), Севилью (136, 8), Рому (39, 1) и Галатасарай (15, 0).

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