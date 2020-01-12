Франция

Поединок 20-го тура чемпионата Франции против Монако стал юбилейным для Марко Верратти в составе ПСЖ.

Центральный матч 20-го тура первенства Лиги 1 против Монако стал 300-м для полузащитника Марко Верратти в составе ПСЖ — сообщил официальный Твиттер чемпиона Франции.

На счету 27-летнего итальянца 195 матчей в чемпионате Франции, 19 в Кубке Франции, 20 в Кубке французской лиги, 57 в еврокубках и 9 в остальных турнирах.

Верратти (36 матчей за национальную сборную Италии, 3 гола) на клубном уровне выступал за Пескару (76 матчей во всех турнирах, 2 гола) и ПСЖ (300, 9).

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