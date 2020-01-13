Франция

Главный тренер "монегасков" поделился эмоциями после игры против ПСЖ.

Монако смог добыть ничейный результат в выездном поединке против Пари Сен-Жермен, забив трижды. Роберт Морено прокомментировал поединок.

"Мы должны быть счастливы, я очень доволен результатом и хочу поздравить своих игроков, они выдали отличный матч. Знали, что ПСЖ очень сильно выступает на своем поле.

Мы использовали нашу сильную сторону — контратаки. Монако может обыграть любую команду" - приводит слова Морено L'Equipe.

Монако после 19 сыгранных матчей идет на восьмой строчке турнирной таблицы с 29 очками.

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