Франция

"Монегаски" все еще могут заработать на переходе талантливого француза.

При переходе Килиана Мбаппе из Монако в ПСЖ клубы прописали пункт, согласно которому "монегаски" получает еще 35 миллионов евро, если парижане продадут игрока или продлят с ним контракт, сообщает Le Parisien.

Лишиться компенсации Монако может, если Мбаппе завершит карьеру или покинет парижан на правах свободного агента.

Таким образом сумма сделки по французскому нападающему может вырасти до 220 миллионов евро.

Килиан Мбаппе ранее заявил, что пока что не настроен говорить о новом контракте с чемпионом Франции.

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