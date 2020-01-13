Франция

Представляем видеообзор поединка чемпионата Франции.

Накануне ПСЖ и Монако выдали настоящую перестрелку в рамках чемпионата Франции. Оба коллектива отметились тремя голами в воротах соперника.

При этом, сначала ПСЖ вышел вперед, потом Монако сравнял и также вел в счете, но парижане вновь выправили ситуацию. Последний гол на счету гостей, который и установил окончательный счет.

ПСЖ – Монако 3:3

Голы: Неймар, 3, 42 (с пенальти), Балло Туре, 24 (автогол) – Мартинш, 7, Бен Йеддер, 13, Слимани, 70

ПСЖ: Навас – Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат – Ди Мария (Сарабия, 80), Гуйе, Верратти (Паредес, 80), Неймар – Икарди (Кавани, 86), Мбаппе

Монако: Лекомт – Хенрикс, Глик, Марипан, Балло Туре – Мартинш (Агилар, 82), Бакайоко, Фабрегас (Слимани, 65), Головин – Бен Йеддер (Адриен Силва, 86), Кейта

Предупреждения: … — Кейта, Бакайоко, Балло Туре

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