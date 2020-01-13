Франция

Если защитник Левен Кюрзава покинет ПСЖ, то только ради английской Премьер-лиги.

Интер попытался начать переговоры по трансферу правого защитника ПСЖ Левена Кюрзава, но получил категорический отказ от футболиста — сообщает L'Equipe.

27-летний Кюрзава, не имеющий постоянной игровой практики в ПСЖ, принял решение покинуть Париж в январе, но рассматривает только предложения из английской Премьер-лиги.

Игрок национальной сборной Франции (12 матчей, 1 гол) за свою клубную карьеру выступал за Монако (96 матчей во всех турнирах, 8 голов) и ПСЖ (100, 12).

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