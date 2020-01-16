Франция

Парижане не намерены отпускать форварда.

Руководство ПСЖ готово отпустить нападающего Эдинсона Кавани в январе, но не меньше, чем за 30 миллионов евро, сообщает Marca.

По данным источника, основным претендентом на уругвайца остается Атлетико, и "матрасники" уже имеют личное соглашение с футболистом.

Напомним, что контракт Кавани с парижанами завершается уже будущим летом. Отмечается, что мадридцы планировали заполучить форварда сейчас, предложив ПСЖ 10 миллионов евро, но французы отказались, установив изначальный ценник в 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что в качестве альтернативы Кавани Атлетико рассматривает нападающего Арсенала Александра Ляказетта.