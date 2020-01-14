Испания

Француз может вскоре переехать в Примеру.

Руководство Атлетико рассматривает вариант с приглашением в команду нападающего Арсенала Александра Ляказетта, сообщает Marca.

По данным источника, французский форвард остается запасным вариантом для "матрасников" на тот случай, если до конца месяца не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Эдинсона Кавани.

Отмечается, что парижане не намерены отпускать уругвайца сейчас, а планируют удерживать его до завершения контракта, который истекает будущим летом.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Ляказетт провел в футболке лондонцев 15 поединков, в которых забил пять голов.