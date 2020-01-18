Защитник Наполи может перебраться в чемпионат Франции.
КАЛИДУ КУЛИБАЛИ, ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 12:30
Пари Сен-Жермен вновь пытается заполучить Калиду Кулибали. Парижане готовы платить защитнику 12 миллионов евро в год, сообщает Footmercato.
Источник утверждает, что прошлым летом ПСЖ уже выходил на Кулибали, но тот отверг предложение чемпиона Франции.
Парижане понимают, что 35-летний Тиаго Силва вскоре не сможет показывать высокий уровень игры, а потому ищут ему достойную замену.
Напомним, что Реал также включился в борьбу за сенегальского защитника.