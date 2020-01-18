Франция

Защитник Наполи может перебраться в чемпионат Франции.

Пари Сен-Жермен вновь пытается заполучить Калиду Кулибали. Парижане готовы платить защитнику 12 миллионов евро в год, сообщает Footmercato.

Источник утверждает, что прошлым летом ПСЖ уже выходил на Кулибали, но тот отверг предложение чемпиона Франции.

Парижане понимают, что 35-летний Тиаго Силва вскоре не сможет показывать высокий уровень игры, а потому ищут ему достойную замену.

Напомним, что Реал также включился в борьбу за сенегальского защитника.