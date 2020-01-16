"Сливочные" хотят подписать сенегальского центрбека.
Калиду Кулибали, Getty Images
16 января 2020, 09:55
Защитник Наполи Калиду Кулибали стал трансферной целью мадридского Реала, сообщает El Desmarque.
Ман Сити не смог договориться с неаполитанским клубом по трансферу центрбека, и теперь "сливочные" попытаются перехватить его. В подписании сенегальца заинтересован тренер королевского клуба Зинедин Зидан.
Реал готов предложить Наполи 70 миллионов евро и Хамеса Родригеса в обмен на Кулибали.
Действующий контракт защитника с Наполи рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов подписать Кулибали летом.
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