Испания

"Сливочные" хотят подписать сенегальского центрбека.

Защитник Наполи Калиду Кулибали стал трансферной целью мадридского Реала, сообщает El Desmarque.

Ман Сити не смог договориться с неаполитанским клубом по трансферу центрбека, и теперь "сливочные" попытаются перехватить его. В подписании сенегальца заинтересован тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

Реал готов предложить Наполи 70 миллионов евро и Хамеса Родригеса в обмен на Кулибали.

Действующий контракт защитника с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов подписать Кулибали летом.

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