Франция

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заинтересовал представителя Лиги 1.

ПСЖ хочет пригласить Пепа Гвардиола на пост главного тренера, сообщает AS.

По информации источника, парижский клуб готов сделать солидное предложение испанскому специалисту. Руководство ПСЖ считает, что Гвардиола может вывести клуб на новый уровень.

Напомним, что Гвардиола тренирует Манчестер Сити с лета 2016 года.

Ранее испанец сообщил, что не покинет "горожан", если только его не уволят.

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