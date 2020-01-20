Франция

Уругвайский нападающий изъявил желание покинуть команду из Парижа.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани хочет уйти из клуба в зимнее трансферное окно, передает Sky Sports.

Несмотря на то, что контракт уругвайца с французским грандом истекает по окончанию этого сезона, футболист намерен покинуть Париж в январе. О своем желании Кавани оповестил руководство ПСЖ.

"Мы всегда говорили одно и то же. Мы надеялись, что Эдинсон останется в клубе, но в воскресенье он попросил уйти. Мы изучаем ситуацию. У нас были переговоры с Атлетико, но это предложение не соответствовало стоимости игрока", – сообщил спортивный директор парижан Леонардо.

Кавани присоединился к ПСЖ из Наполи в 2013 году за 64,5 миллионов евро. В 269 матчах за французский клуб нападающий забил 195 голов. В текущем сезоне 32-летний уругваец провел 14 поединков во всех турнирах, отметившись пятью результативными ударами.