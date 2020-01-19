Франция

Парижане не собираются продавать нападающего в зимнее трансферное окно.

Пари Сен-Жермен получил отказ в покупке Эдинсона Кавани за 10 миллионов евро, сообщает RMC Sport.

"Матрасники" не оставляют попыток подписать уругвайского бомбардира, но парижане не намерены расставаться с игроком в январе.

В текущем сезоне Кавани провел 14 поединков в футболке "красно-синих", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Напомним, то представители Кавани хотят, чтобы тот перебрался в Манчестер Юнайтед на правах свободного агента летом.