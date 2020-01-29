Франция

Испанский форвард может оказаться в чемпионате Франции.

Руководство ПСЖ рассматривает вариант с подписанием нападающиего Наполи Фернандо Льоренте в январское трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По данным источника, парижане с помощью 34-летнего испанского футболиста хотят закрыть позицию Эдинсона Кавани, который вскоре должен покинуть французов.

Отмечается, что и наеполитанцы были бы непротив отпустить Льоренте, даже не смотря на то, что он присоединился к "партенопеи" лишь прошлым летом.

Ранее главный тренер ПСЖ Тома Тухель подтвердил, что Кавани близок к уходу из команды.