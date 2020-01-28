Уругвайский форвард, похоже, станет игроком мадридского Атлетико.
Эдинсон Кавани, Getty Images
28 января 2020, 18:38
Руководство ПСЖ дало добро на переход своего нападающего Эдинсона Кавани в мадридский Атлетико, поэтому об этом трансфере должны объявить в ближайшее время.
Как сообщает AS со ссылкой на различные французские издания, 32-летний уругваец уже попрощался со своими одноклубниками и готов вылететь в Испанию для подписания контракта с "матрасниками".
Если ситуация внезапно не поменяется, то Кавани перейдет в Атлетико за 15 миллионов евро и подпишет с новым клубом контракт на два с половиной года.
Стоит отметить, главный тренер ПСЖ Томас Тухель ранее заявил, что Эдинсона Кавани не будет с командой в кубковом матче против футбольного клуба По.
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