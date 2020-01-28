Франция

Уругвайский форвард, похоже, станет игроком мадридского Атлетико.

Руководство ПСЖ дало добро на переход своего нападающего Эдинсона Кавани в мадридский Атлетико, поэтому об этом трансфере должны объявить в ближайшее время.

Как сообщает AS со ссылкой на различные французские издания, 32-летний уругваец уже попрощался со своими одноклубниками и готов вылететь в Испанию для подписания контракта с "матрасниками".

Если ситуация внезапно не поменяется, то Кавани перейдет в Атлетико за 15 миллионов евро и подпишет с новым клубом контракт на два с половиной года.

Стоит отметить, главный тренер ПСЖ Томас Тухель ранее заявил, что Эдинсона Кавани не будет с командой в кубковом матче против футбольного клуба По.

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