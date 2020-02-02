Уже на 17-й минуте игры ПСЖ получил солидную фору — удаление в составе гостей сыграло существенную роль в разгроме Монпелье. Этим сполна воспользовались футболисты парижской команды. 

5:0 — легкие три очка для коллектива Томаса Тухеля. 

Обзор матча

ПСЖ — Монпелье 5:0
Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре (АГ), 44, Мбаппе 57, Кюрзава, 65

ПСЖ: Навас — Менье, Куасси, Кимпембе, Кюрзава — Веррати (Паредес 74), Гуйе — Сарабия (Кавани, 69), Неймар, Ди Мария — Мбаппе (Икарди, 68)

Монпелье: Берто — Ле Таллек, Илтон, Конгре — Суке, Ферри (Самбья, 76), Саванье, Ойонго — Лаборде (Карвальо, 19), Моле (Шотар, 64), Делор

Предупреждения: Кимпембе, Неймар, Паредес — Молле, Шотар, Суке

Удаления: Берто, Шотар. 