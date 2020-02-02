В очередном туре Лиги 1 парижский клуб без проблем обыграл своего оппонента.
ПСЖ - Монпелье, twitter.com/PSG_inside
02 февраля 2020, 00:12
Уже на 17-й минуте игры ПСЖ получил солидную фору — удаление в составе гостей сыграло существенную роль в разгроме Монпелье. Этим сполна воспользовались футболисты парижской команды.
5:0 — легкие три очка для коллектива Томаса Тухеля.
Обзор матча:
ПСЖ — Монпелье 5:0
Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре (АГ), 44, Мбаппе 57, Кюрзава, 65
ПСЖ: Навас — Менье, Куасси, Кимпембе, Кюрзава — Веррати (Паредес 74), Гуйе — Сарабия (Кавани, 69), Неймар, Ди Мария — Мбаппе (Икарди, 68)
Монпелье: Берто — Ле Таллек, Илтон, Конгре — Суке, Ферри (Самбья, 76), Саванье, Ойонго — Лаборде (Карвальо, 19), Моле (Шотар, 64), Делор
Предупреждения: Кимпембе, Неймар, Паредес — Молле, Шотар, Суке
Удаления: Берто, Шотар.