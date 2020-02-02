Франция

Немец отреагировал на разногласия с французом.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал конфликт, который произошел между ним и форвардом Килианом Мбаппе после того, как тренер решил заменить игрока.

"Я тренер. Кто-то должен решать, кто выходит на поле, а кто идет отдыхать. Это я решаю".

"Мбаппе очень умный, он знает, что делает. Ему не нравится уходить с поля, никто не любит подобное. Это плохая ситуация но мы не единственный клуб, который сталкивается с подобными вещами. Я не злюсь, но мне грустно, потому что в таких вещах нет необходимости".

"Я объяснил ему, почему я его заменил, и так будет всегда. Я всегда буду решать технические аспекты. Мы не играем в теннис, мы играем в футбол, и мы должны уважать всех", — приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, в последнем поединке чемпионата Франции парижане дома разгромили Монпелье.