Франция

Стоимость француза продолжает расти с каждым годом.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил номинальный список самых дорогостоющих футболистов до 23-х лет по версии Transfermarkt.

Примечательно, что стоимость французского форварда была оценена в 180 миллионов евро, что более чем в два раза превышает цену нападающего Интера Лаутаро Мартинеса и игрока Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, которые заняли второе место.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе — 180 млн евро.

2. Лаутаро Мартинес — 72 млн евро.

3. Маркус Рашфорд — 72 млн евро.

4. Тимо Вернер — 67,5 млн евро.

5. Габриэль Жезус — 63 млн евро.

6. Тэмми Абрахам — 45 млн евро.

7. Эрлинг Холанд — 40,5 млн евро.

8. Макси Гомес — 36 млн евро.

9. Лука Йович — 36 млн евро.

10. Мусса Дембеле — 36 млн евро.

К слову, Мбаппе может покинуть парижскую команду будущим летом, так как у него разгорелся конфликт с менеджером ПСЖ Томасом Тухелем.