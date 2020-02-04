Стоимость француза продолжает расти с каждым годом.
Килиан Мбаппе, getty images
04 февраля 2020, 20:19
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил номинальный список самых дорогостоющих футболистов до 23-х лет по версии Transfermarkt.
Примечательно, что стоимость французского форварда была оценена в 180 миллионов евро, что более чем в два раза превышает цену нападающего Интера Лаутаро Мартинеса и игрока Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, которые заняли второе место.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе — 180 млн евро.
2. Лаутаро Мартинес — 72 млн евро.
3. Маркус Рашфорд — 72 млн евро.
4. Тимо Вернер — 67,5 млн евро.
5. Габриэль Жезус — 63 млн евро.
6. Тэмми Абрахам — 45 млн евро.
7. Эрлинг Холанд — 40,5 млн евро.
8. Макси Гомес — 36 млн евро.
9. Лука Йович — 36 млн евро.
10. Мусса Дембеле — 36 млн евро.
К слову, Мбаппе может покинуть парижскую команду будущим летом, так как у него разгорелся конфликт с менеджером ПСЖ Томасом Тухелем.