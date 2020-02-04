Франция

Менеджер не стал подтвержать слухи в СМИ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в очередной раз высказал свое мнение о конфликте между ним и форвардом Килианом Мбаппе.

Я не стану думать, что Мбаппе мог бы использовать эту ситуацию как причину, чтобы покинуть клуб. Он один из наших игроков, у него есть контракт. Я принял это решение, и это работа тренера".

"Это не личное между нами. Это просто проблема между игроком, который не хочет быть замененным, и тренером, у которого есть причины для этого, потому что у него на скамейке запасных есть футболисты, которые должны и заслуживают играть".

"Проблема в том, что есть камеры, фанаты, журналисты, и многие люди хотят поговорить об этом. Вот почему мне было грустно. На поле было много позитивных вещей, о которых можно было поговорить", — цитирует Тухель Goal.

Ранее СМИ предположили вероятную причину, почему французский нападающий остался недоволен заменой.