"Ткачи" заключили соглашение с Emirates.
фото Лион
06 февраля 2020, 19:08
Официальный сайт Лиона сообщает, что клуб заключил спонсорское соглашение с Emirates, которое стартует со следующего сезона и продлится пять последующих лет.
По данным источника, "ткачи" от сделки с авиакомпанией будут получать по 20 миллионов евро в год, что в сумме составит 100 миллионов евро за пять лет.
Напомним, Emirates был спонсором ПСЖ в течение 13 лет до лета прошлого года, принося парижанам от 20 до 25 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Лион в зимнее трансферное окно укрепил состав команды, подписав Бруну Гимарайнша.