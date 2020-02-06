Франция

"Ткачи" заключили соглашение с Emirates.

Официальный сайт Лиона сообщает, что клуб заключил спонсорское соглашение с Emirates, которое стартует со следующего сезона и продлится пять последующих лет.

По данным источника, "ткачи" от сделки с авиакомпанией будут получать по 20 миллионов евро в год, что в сумме составит 100 миллионов евро за пять лет.

Напомним, Emirates был спонсором ПСЖ в течение 13 лет до лета прошлого года, принося парижанам от 20 до 25 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Лион в зимнее трансферное окно укрепил состав команды, подписав Бруну Гимарайнша.