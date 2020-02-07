Оливье Летанг покинул пост президента Ренна

Функционер проработал на своей должности чуть более двух лет.
Оливье Летанг, ФК Ренн
07 февраля 2020, 18:31
Оливье Летанг больше не является президентом Ренна, сообщил официальный сайт клуба. Его функции должен перебрать на себя Жак Делано, нынешний председатель совета директоров.
Клуб поблагодарил Летанга за преданность делу и вклад в успехи клуба, который он делал с ноября 2017 года.
"С Оливье Летангом Ренн сделал новые шаги в развитии. Подвиги на евроарене и Кубок Франции-2019 не будут забыты. В клубе собрана хорошая команда, которая может наилучшим образом продолжить текущий сезон", — говорится в заявлении бретонцев.
После 23 туров Лиги 1 Ренн идет на третьем месте, отставая на шесть очков от занимающего вторую строчку Марселя. Следующий матч команда сыграет с Брестом 8-го февраля.
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