Оливье Летанг покинул пост президента Ренна

Франция

Функционер проработал на своей должности чуть более двух лет.

Оливье Летанг больше не является президентом Ренна, сообщил официальный сайт клуба. Его функции должен перебрать на себя Жак Делано, нынешний председатель совета директоров.

Клуб поблагодарил Летанга за преданность делу и вклад в успехи клуба, который он делал с ноября 2017 года.

"С Оливье Летангом Ренн сделал новые шаги в развитии. Подвиги на евроарене и Кубок Франции-2019 не будут забыты. В клубе собрана хорошая команда, которая может наилучшим образом продолжить текущий сезон", — говорится в заявлении бретонцев.

После 23 туров Лиги 1 Ренн идет на третьем месте, отставая на шесть очков от занимающего вторую строчку Марселя. Следующий матч команда сыграет с Брестом 8-го февраля.