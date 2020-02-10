Франция

Испанец считает, что мог выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, если в то время работал бы VAR.

Испанский специалист Унаи Эмери вспомнил о периоде своей работы в ПСЖ, по итогам которого он смог выиграть все внутренние трофеи, однако добиться успеха на европейской арене ему не удалось.

Эмери считает, что одни из главных причин вылета ПСЖ из Лиги чемпионов от Барселоны в 2017 году, а также вылета от мадридского Реала в 2018 году — судейские ошибки и отсутствие системы видеоповторов.

"Я выиграл чемпионат, четыре Кубка Франции и два Суперкубка Франции, но главной целью была Лига чемпионов. В 2017 году, на стадии 1/8 финала против Барселоны, мы провели отличный первый матч, но в ответной встрече нас выбили, поскольку VAR еще не существовал".

"Определенно мы вылетели из ЛЧ из-за судейских ошибок. На следующий год, против Реала, мы уступили команде, которая выиграла три Лиги чемпионов подряд, но, опять же, мы также могли придраться к арбитражу".

"Вывод: мы вылетели в первый раз из-за решений судей, а во второй — от действующего и будущего триумфатора турнира", — приводит слова Унаи Эмери France Football.

Напомним, ранее Эмери высказался об увольнении из Арсенала в конце ноября 2019 года, раскритиковав некоторых звездных игроков "канониров".