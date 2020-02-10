Англия

Испанский специалист считает, что руководство "канониров" повременило с его увольнением.

Руководство Арсенала уволило Унаи Эмери с поста главного тренера первой команды в конце ноября прошлого года, однако испанец не считает, что это решение со стороны клуба было правильным.

Эмери, конечно, не стал называть имен, но бросил камень в огород некоторых звездных игроков "канониров", которые, по словам коуча, не демонстрировали должного отношения к работе.

"Арсенал был клубом, который регрессировал в течение двух лет до моего прихода. Той осенью мы остановили это падение и даже вывели клуб в финал Лиги Европы, а также финишировали пятыми в АПЛ, уступив Тоттенхэму лишь на одно очко".

"Примечательно, что тогда мы набрали всего один пункт за последние пять игр. Мы могли квалифицироваться в Лигу чемпионов, но в финале все пошло не так. Несмотря на это, тот сезон был хороший. Мы знали, как Арсенал должен прогрессировать дальше".

"Но мы потеряли наших четырех капитанов: Косельни, Чеха, Рэмси и Монреаля. В этом сезоне нам не хватало этих ребят, чтобы дальше оставаться на плаву".

"Некоторые звезды не имели правильного отношения и просили больше, чем они давали. Учитывая все это, потребовалось бы больше времени, чтобы успешно создать новый Арсенал, который я хотел", — приводит слова Унаи Эмери France Football.

Отметим, что сменщиком Эмери на посту главного тренера Арсенала стал Микель Артета, для которого эта должность стала первой в карьере.

Пока испанскому специалисту не удалось исправить ситуацию "канониров" в турнирной таблице АПЛ (десятое место), однако многие игроки, включая Месута Озила и Эктора Бельерина, ранее отмечали прогресс команды при Артете.