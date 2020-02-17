Франция

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги 1 между Лиллем и Марселем.

На Стад Пьер-Моруа состоялся центральный матч 25-го тура французской Лиги 1 между Лиллем и Марселем. Обе команды претендуют на выход в Лигу чемпионов.



Лилль — Марсель 1:2

Голы: Осимхен, 51 — Мандава, 67 (аг), Бенедетто, 69.

Лилль: Меньян — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Онана (Беа, 80), Санчеш, Бамба, Иконе — Реми (Араухо, 75), Осимхен.

Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро, Чалета-Цар, Амави — Сансон, Камара, Ронжье (Стротман, 89) — Сарр, Бенедетто (Радонич, 83), Жермен.

Предупреждения: Чалета-Цар, Амави, Банедетто, Аке, Стротман.

На 66-й минуте Ронжье (Марсель) не реализовал пенальти.

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