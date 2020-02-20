Франция

Нассер Аль-Хелаифи ответил на обвинения швейцарской прокуратуры.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии в том, что он путем подкупа добился получения телеправ на трансляцию чемпионатов мира в 2026 и 2030 году.

"После исчерпывающего трехлетнего расследования, когда я полностью и открыто сотрудничал с государственным обвинителем в Швейцарии, я рад, что все обвинения во взяточничестве в связи с Кубком мира 2026 и 2030 года были отброшены".

"Как я неоднократно говорил в течение трех лет, обвинения не имеют и никогда не имели каких-либо оснований, ни фактических, ни юридических".

"Сейчас — наконец — неоспоримый факт, что соглашения 2026 и 2030 годов были заключены честно и без какого-либо неправомерного влияния в любой форме".

"После самого судебного публичного, частного, законного и незаконного рассмотрения всех моих дел я был очищен от всех подозрений во взяточничестве, и дело было окончательно прекращено", — цитирует президента Goal.

Ранее нападающий ПСЖ Неймар раскритиковал клубных врачей за недопуск к поединкам в течение четырех матчей.