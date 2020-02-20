Франция

Катарскому бизнесмену выдвинули уголовные обвинения.

Президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи обвинили в подкупе бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке при распределении прав на трансляции матчей чемпионата мира. Как сообщает портал Goal.com, обвинения катарскому бизнесмену выдвинул Генеральный прокурор Швейцарии.

Предполагается, что Аль-Хелаифи, который также является главой медиагруппы BeIN, незаконным путем добился получения прав на трансляции матчей чемпионатов мира в 2026 и 2030 годах. В обвинении утверждается, что Аль-Хелаифи передал Вальке права на виллу в Сардинии, а также перевел на имя его компании сумму 1,25 млн евро.

Напомним, ранее Вальве отстранили от футбольной деятельности на 10 лет.

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