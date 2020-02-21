ПСЖ рассматривает кандидатуры Аллегри и Сарри

Франция

Руководство парижан ищет замену Томасу Тухелю.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство Пари Сен-Жермен составляет список кандидатов на должность главного тренера первой команды.

Приоритетными вариантами для французского гранда являются два специалиста — нынешний тренер Ювентуса Маурицио Сарри и экс-наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

В стане парижан не совсем довольны работой нынешнего наставника Томаса Тухеля.

К кандидатуре Маурицио Сарри ПСЖ обратится в том случае, если он покинет Ювентус по окончанию сезона. В свою очередь, Аллегри имеет прекрасные отношения со спортивным директором парижан Леонардо Араужо.