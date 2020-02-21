ПСЖ рассматривает кандидатуры Аллегри и Сарри

Руководство парижан ищет замену Томасу Тухелю.
Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри, Getty Images
21 февраля 2020, 13:55
По информации журналиста Николо Скиры, руководство Пари Сен-Жермен составляет список кандидатов на должность главного тренера первой команды.
Приоритетными вариантами для французского гранда являются два специалиста — нынешний тренер Ювентуса Маурицио Сарри и экс-наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.
В стане парижан не совсем довольны работой нынешнего наставника Томаса Тухеля.
К кандидатуре Маурицио Сарри ПСЖ обратится в том случае, если он покинет Ювентус по окончанию сезона. В свою очередь, Аллегри имеет прекрасные отношения со спортивным директором парижан Леонардо Араужо.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.