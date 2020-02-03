Англия

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Робин ван Перси считает, что "красные дьяволы" должны попробовать заполучить Эдинсона Кавани летом.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, Арсенала, Фейеноорда, Фенербахче и сборной Нидерландов считает, что форвард ПСЖ Эдинсон Кавани был бы полезен манкунианцам.

На вопрос в Твиттере: "Кого, на Ваш взгляд, должен подписать Манчестер Юнайтед летом?", Ван Перси ответил: "Эдинсона Кавани — это блестящий игрок и он будет свободным агентом".

Edinson Cavani, brilliant player and available #GoalMachine https://t.co/GmaQsEND1v — Robin van Persie (@Persie_Official) February 3, 2020

В январе Кавани едва не перешел в Атлетико, но трансфер сорвался. С 30 июня 2020 года Эдинсон станет свободным агентом, и его активно «сватает» за океан Интер Майями.

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