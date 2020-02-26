Франция

Игрок вновь вступил в конфликт с тренерским штабом.

Нападающий ПСЖ Неймар 13-го февраля отказался выходить на тренировку в стане ПСЖ, сославшись на желание отдохнуть, сообщает L’Équipe.

Напомним, бразильский футболист за день до этого пропустил поединок против Дижона из-за возможного рецидива травмы.

По данным источника, сам Неймар считал себя здоровым, а его самовольный пропуск тренировки связан с несогласием со словами главного тренера Томаса Тухеля о том, что менеджер сомневался в готовности форварда к поединку Лиги чемпионов против Боруссии Д.

Ранее сообщалось, что Неймар подверг критике врачей парижан, которые запретили ему принять участие в ряде поединков.