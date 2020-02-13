Испания

Каталонцы планируют возобновить попытки вернуть бразильца.

Руководство Барселоны намерено вновь начать переговоры с ПСЖ о трансфере нападающего Неймара, сообщает El Confidencial.

По данным источника, каталонский клуб уже сейчас готовит новое предложение, которое должно в ближайшее время поступить в стан парижан.

Отмечается, что таким образом "блаугранас" хотят задобрить форварда Лионеля Месси, у которого произошел конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, так как аргентинец был бы рад возвращению бразильца обратно в команду.

К слову, сам Абидаль также положительно высказался касательно потенциального прихода Неймара в Барселону.