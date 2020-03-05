Завершился полуфинальный поединок Кубка Франции, в котором Лион разгромно уступил ПСЖ со счетом 1:5. 

Переломным моментов матча стало удаление защитника "ткачей" Марсаля, после чего игроки парижского клуба не оставили никаких шансов своему сопернику.

Главными героями встречи в составе ПСЖ стали Килиан Мбаппе, Неймар и Пабло Сарабия, тогда как автором единственного гола Лиона стал Мартен Терье.

Смотрите видео голов и обзор матча Лион — ПСЖ:

Lyon va Psg (1-5) Highlights from r/soccer

Лион — ПСЖ 1:5
Голы: Терье, 11 — Мбаппе, 14, 70, 90+3, Неймар, 64 (пен.), Сарабия, 82

Лион: Лопеш — Дюбуа (Андерсен, 75), Денайер, Марсело, Марсал - Ауар, Тузар, Бруно Гимараэс - Экамби, Дембеле (Рафаэл, 65), Терье

ПСЖ: Навас — Менье, Маркиньос, Керер, Курзава (Бернат, 81) — Сарабия, Гуйе (Верратти, 65), Паредес, Неймар - Мбаппе, Кавани (Икарди, 76)

Предупреждения: Марсал — Курзава, Менье, Мбаппе, Дюбуа, Неймар

Удаление: Марсал, 61