Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Франции.
Лион - ПСЖ, Фото: Лион
05 марта 2020, 01:25
Завершился полуфинальный поединок Кубка Франции, в котором Лион разгромно уступил ПСЖ со счетом 1:5.
Переломным моментов матча стало удаление защитника "ткачей" Марсаля, после чего игроки парижского клуба не оставили никаких шансов своему сопернику.
Главными героями встречи в составе ПСЖ стали Килиан Мбаппе, Неймар и Пабло Сарабия, тогда как автором единственного гола Лиона стал Мартен Терье.
Смотрите видео голов и обзор матча Лион — ПСЖ:
Lyon va Psg (1-5) Highlights from r/soccer
Лион — ПСЖ 1:5
Голы: Терье, 11 — Мбаппе, 14, 70, 90+3, Неймар, 64 (пен.), Сарабия, 82
Лион: Лопеш — Дюбуа (Андерсен, 75), Денайер, Марсело, Марсал - Ауар, Тузар, Бруно Гимараэс - Экамби, Дембеле (Рафаэл, 65), Терье
ПСЖ: Навас — Менье, Маркиньос, Керер, Курзава (Бернат, 81) — Сарабия, Гуйе (Верратти, 65), Паредес, Неймар - Мбаппе, Кавани (Икарди, 76)
Предупреждения: Марсал — Курзава, Менье, Мбаппе, Дюбуа, Неймар
Удаление: Марсал, 61