Франция

Бразилец рассказал об успехе парижского клуба.

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился своим мнением о победе над ПСЖ (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы показали свой характер. Действовали уверенно и забили два гола. Надо продолжить в том же духе в следующих матчах. Надо сохранить этот запал.

Даже оказавшись припертыми к стенке, мы показали, чего мы стоим. У нас есть стержень, и нам надо сохранить свой высокий уровень", – рассказал Маркиньос в комментарии официальному сайту УЕФА.

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