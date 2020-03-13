Франция

Черногорский форвард грубо сыграл в подкате, за что получил прямую красную карточку.

Нападающий Монако Стефан Йоветич заработал прямое удаление в поединке 28-го тура французской Лиги 1 против Ниццы из-за эпизода, который произошел на 85-й минуте встречи.

Черногорский форвард провел крайне грубый подкат на сопернике, после чего арбитр решил воспользоваться системой VAR и удалить футболиста с поля.

Как сообщает официальный сайт чемпионата Франции, за этот фол Йоветич получил длительную дисквалификацию на три поединка первенства.

Интересно, что красная Йоветича повлияла на результат встречи. На момент фола на табло сохранялся ничейный счет (1:1), однако после того, как Монако остался в меньшинстве, Ницца вырвала победу в компенсированное ко второму тайму время.

Напомним, ранее вингер Монако Желсон Мартинш получил дисквалификацию на полгода за толчок судьи.

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