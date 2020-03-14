Франция

Парижане нашли усиление в Серии А.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич и защитник Наполи Калиду Кулибали попали в сферу интересов ПСЖ, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с их агентом Фали Рамадали. Французы намерены пригласить игроков в команду в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что главным конкурентом ПСЖ в гонке за сенегальского футболиста "партенопеи" будет Манчестер Юнайтед.

Ожидается, что трансферная стоимость Кулибали составит 100 миллионов евро, а цена Пьянича — 65 миллионов евро.