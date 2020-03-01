Англия

Сенегалец летом может перебраться на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед ведет активные переговоры с Наполи о покупке в летнее трансферное окно защитника "партенопеи" Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, диалог между итальянским и английским клубами протекает в позитивном ключе, что делает "манкунианцев" фаворитами в гонке за сенегальского футболиста.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Кулибали активно наблюдают ПСЖ, Манчестер Сити, Барселона и мадридский Реал, а ориентировочная стоимость защитника оценивается в 90 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что парижане намерены перехватить футболиста, так как видят в нем замену капитану Тиаго Силве.