Франция

Парижский гранд считает французского форварда "бесценным" футболистом.

Пари Сен-Жермен готов рассмотреть продажу вингера Неймара в летнее трансферное окно, однако ни при каких обстоятельствах не отпустит форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал ESPN.

По информации источника, руководство парижского гранда уже установило ценник на 28-летнего бразильца и готово его отпустить за 150 миллионов евро. Предполагается, что Барселона — приоритетный вариант продолжения карьеры для Неймара.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо смирился с желанием бразильского форварда сменить клубную прописку, поэтому клуб не будет препятствовать его уходу. Однако, совершенно противоположная ситуация с Мбаппе, которого связывают с мадридским Реалом.

Для парижан Килиан является незаменимым футболистом на следующие несколько лет. ПСЖ планирует строить вокруг 21-летнего вундеркинда команду, в том числе из французских футболистов.

Ранее сообщалось, что у Мауро Икарди произошел конфликт с Неймаром и Килианом Мбаппе, что, по всей видимости, является одной из причин его желания вернуться в итальянскую Серию А.

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