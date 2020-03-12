Италия

Аргентинский форвард не хочет продолжать выступления за парижский гранд.

Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, не планирует оставаться во французской Лиге 1. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний аргентинец твердо решил не подписывать полноценный контракт с действующим чемпионом Франции, поскольку хочет вернуться в Италию.

Ювентус заинтересован в услугах Икарди, и руководство "старой синьоры" уже ведет переговоры с агентом футболиста Вандой Нарой. Отмечается, что Интер готов расстаться с Мауро за 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что у аргентинского форварда произошел конфликт с Неймаром и Килианом Мбаппе, что, по всей видимости, является одной из причин его желания сменить клубную прописку.

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