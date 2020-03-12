Аргентинский форвард не хочет продолжать выступления за парижский гранд.
Мауро Икарди, Getty Images
12 марта 2020, 19:50
Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, не планирует оставаться во французской Лиге 1. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний аргентинец твердо решил не подписывать полноценный контракт с действующим чемпионом Франции, поскольку хочет вернуться в Италию.
Ювентус заинтересован в услугах Икарди, и руководство "старой синьоры" уже ведет переговоры с агентом футболиста Вандой Нарой. Отмечается, что Интер готов расстаться с Мауро за 65 миллионов евро.
В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что у аргентинского форварда произошел конфликт с Неймаром и Килианом Мбаппе, что, по всей видимости, является одной из причин его желания сменить клубную прописку.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.