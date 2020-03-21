Франция

Итальянец может со следующего сезона перебраться в Париж.

Как сообщает Foot Mercato, руководство ПСЖ инициировало переговоры с бывшим главным тренером Ювентуса Массимилиано Аллегри.

По данным источника, парижане намерены прекратить сотрудничество с нынешним менеджером Томасом Тухелем по итогам сезона, назначив на эту должность итальянца.

Сам Аллегри утверждал, что готов вернуться к работе в будущем сезоне. Кроме того, СМИ сообщали, что Ювентус был бы не против вновь поработать со специалистом.

Ранее утверждалось, что менеджер может и вовсе оказаться в Мадриде, где в его услугах заинтересован Реал.